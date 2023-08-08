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8 августа, 17:06

В Нагорном Карабахе снова зафиксирована стрельба

Минобороны РФ: В Нагорном Карабахе снова нарушили режим прекращения огня

Очередное нарушение режима прекращения огня зафиксировано российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Никто не пострадал, сообщило Минобороны РФ в своём специальном информационном бюллетене с отчётами о деятельности миротворческой группировки России на территории региона.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", сказано в бюллетене.

Миротворцы из РФ продолжат выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе. Сейчас организовано 30 наблюдательных постов, с которых ведётся постоянное наблюдение за обстановкой, а также контролируется соблюдение режима прекращения огня.

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Последний раз информация о нарушении режима прекращения огня появлялась 16 июля. В тот раз было зафиксировано всего одно нарушение, обошлось без пострадавших.

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ТАСС / Александр Патрин

Юрий Лысенко
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