В Нагорном Карабахе снова зафиксирована стрельба

Очередное нарушение режима прекращения огня зафиксировано российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Никто не пострадал, сообщило Минобороны РФ в своём специальном информационном бюллетене с отчётами о деятельности миротворческой группировки России на территории региона.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", — сказано в бюллетене.

Миротворцы из РФ продолжат выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе. Сейчас организовано 30 наблюдательных постов, с которых ведётся постоянное наблюдение за обстановкой, а также контролируется соблюдение режима прекращения огня.