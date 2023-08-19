Баку не даёт похоронить погибшую 21-летнюю армянку на родной земле — в Карабахе
МИД Армении: Баку не даёт вернуть домой в Карабах тело погибшей в ДТП девушки
Погибшая в ДТП уроженка Нагорного Карабаха 21-летняя Элен Дадаян. Обложка © Twitter / Ani Badalyan, Spokesperson of MFA of Armenia
Баку не позволяет доставить в Нагорный Карабах для упокоения тело девушки, которая погибла в дорожной аварии под Гюмри. Запрос в Международный комитет Красного Креста вмешаться в ситуацию не привёл к результатам, в "Твиттере" заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
"Элен была жительницей Нагорного Карабаха, училась в Армении. Она погибла в ужасной автокатастрофе пять дней назад. Азербайджан отказывает в перевозке её тела на родину для захоронения посредством МККК", — сказано в публикации.
Жизнь Элен Дадаян на 22-м году жизни унесло ДТП в Ширакской области Армении. Девушка училась в Ереване, а работала в университете "Евразия", но родом была из Нагорного Карабаха.
Девушка погибла при столкновении микроавтобуса и грузовика на автотрассе Ереван – Гюмри в Армении. Страшное ДТП произошло в ночь на 14 августа и унесло жизни 11 человек, ещё шестеро пострадали.