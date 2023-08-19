Регион

Уведомления отключены

19 августа, 10:50

Баку не даёт похоронить погибшую 21-летнюю армянку на родной земле — в Карабахе

МИД Армении: Баку не даёт вернуть домой в Карабах тело погибшей в ДТП девушки

<p>Погибшая в ДТП уроженка Нагорного Карабаха 21-летняя Элен Дадаян. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ArmSpoxMFA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ani Badalyan, Spokesperson of MFA of Armenia </a></p>

Погибшая в ДТП уроженка Нагорного Карабаха 21-летняя Элен Дадаян. Обложка © Twitter / Ani Badalyan, Spokesperson of MFA of Armenia

Баку не позволяет доставить в Нагорный Карабах для упокоения тело девушки, которая погибла в дорожной аварии под Гюмри. Запрос в Международный комитет Красного Креста вмешаться в ситуацию не привёл к результатам, в "Твиттере" заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Элен была жительницей Нагорного Карабаха, училась в Армении. Она погибла в ужасной автокатастрофе пять дней назад. Азербайджан отказывает в перевозке её тела на родину для захоронения посредством МККК", — сказано в публикации.

Жизнь Элен Дадаян на 22-м году жизни унесло ДТП в Ширакской области Армении. Девушка училась в Ереване, а работала в университете "Евразия", но родом была из Нагорного Карабаха.

Армянский солдат тяжело ранен в перестрелке с азербайджанскими военными

Армянский солдат тяжело ранен в перестрелке с азербайджанскими военными

Девушка погибла при столкновении микроавтобуса и грузовика на автотрассе Ереван – Гюмри в Армении. Страшное ДТП произошло в ночь на 14 августа и унесло жизни 11 человек, ещё шестеро пострадали.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Армения
  • Азербайджан
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Мировая политика
  • ДТП
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров