Баку не даёт похоронить погибшую 21-летнюю армянку на родной земле — в Карабахе

Баку не позволяет доставить в Нагорный Карабах для упокоения тело девушки, которая погибла в дорожной аварии под Гюмри. Запрос в Международный комитет Красного Креста вмешаться в ситуацию не привёл к результатам, в "Твиттере" заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Элен была жительницей Нагорного Карабаха, училась в Армении. Она погибла в ужасной автокатастрофе пять дней назад. Азербайджан отказывает в перевозке её тела на родину для захоронения посредством МККК", — сказано в публикации.

Жизнь Элен Дадаян на 22-м году жизни унесло ДТП в Ширакской области Армении. Девушка училась в Ереване, а работала в университете "Евразия", но родом была из Нагорного Карабаха.