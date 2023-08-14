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14 августа, 19:07

Армянский солдат тяжело ранен в перестрелке с азербайджанскими военными

МО Армении: ВС Азербайджана обстреляли военных республики, ранив одного солдата

Минобороны Армении сообщает, что азербайджанские военные атаковали армянских солдат в приграничной зоне. В результате перестрелки ранение получил один из обороняющихся бойцов, его состояние оценивается как тяжёлое.

По данным ведомства, столкновение произошло в понедельник вечером. Стрельба была открыта в направлении позиций, расположенных в Гехаркуникской области.

"14 августа около 19:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе Верин-Шоржа, в результате чего ранение получил военнослужащий", — сказано в сообщении пресс-службы министерства.

В Нагорном Карабахе снова зафиксирована стрельба

В Нагорном Карабахе снова зафиксирована стрельба

Напомним, режим прекращения огня на границе двух стран продолжает регулярно нарушаться. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятность начала новой войны с Азербайджаном является высокой.

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Министерство обороны Армении

Илья Пушкарев
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