Армянский солдат тяжело ранен в перестрелке с азербайджанскими военными

Минобороны Армении сообщает, что азербайджанские военные атаковали армянских солдат в приграничной зоне. В результате перестрелки ранение получил один из обороняющихся бойцов, его состояние оценивается как тяжёлое.

По данным ведомства, столкновение произошло в понедельник вечером. Стрельба была открыта в направлении позиций, расположенных в Гехаркуникской области.