Армянский солдат тяжело ранен в перестрелке с азербайджанскими военными
МО Армении: ВС Азербайджана обстреляли военных республики, ранив одного солдата
Минобороны Армении сообщает, что азербайджанские военные атаковали армянских солдат в приграничной зоне. В результате перестрелки ранение получил один из обороняющихся бойцов, его состояние оценивается как тяжёлое.
По данным ведомства, столкновение произошло в понедельник вечером. Стрельба была открыта в направлении позиций, расположенных в Гехаркуникской области.
"14 августа около 19:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе Верин-Шоржа, в результате чего ранение получил военнослужащий", — сказано в сообщении пресс-службы министерства.
Напомним, режим прекращения огня на границе двух стран продолжает регулярно нарушаться. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятность начала новой войны с Азербайджаном является высокой.