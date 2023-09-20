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20 сентября, 10:53

Путин впервые прокомментировал новое обострение в Нагорном Карабахе

Путин: Миротворцы активно работают со всеми сторонами в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал новое обострение в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что Москва надеется на деэскалацию и перевод ситуации в мирное русло.

"Мы в очень тесном контакте находимся со всеми сторонами конфликта: и с властями в Ереване, и в Степанакерте, и в Баку. Надеемся, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло", — подчеркнул президент в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И.

Он также добавил, что российские миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлечёнными в конфликт, и делают всё для того, чтобы защитить мирное население. Так, в основном пункте базирования миротворческих сил уже размещено более двух тысяч гражданских, из них более тысячи детей.

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Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку.

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Об истории давнего конфликта, который за один лишь XX век вылился в три волны межэтнических столкновений и две полномасштабные войны, читайте в материале Лайфа.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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