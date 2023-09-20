Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал новое обострение в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что Москва надеется на деэскалацию и перевод ситуации в мирное русло.

"Мы в очень тесном контакте находимся со всеми сторонами конфликта: и с властями в Ереване, и в Степанакерте, и в Баку. Надеемся, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло", — подчеркнул президент в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И.

Он также добавил, что российские миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлечёнными в конфликт, и делают всё для того, чтобы защитить мирное население. Так, в основном пункте базирования миротворческих сил уже размещено более двух тысяч гражданских, из них более тысячи детей.