Генрих Мхитарян посвятил эмоциональный пост ситуации в Нагорном Карабахе
Армянский футболист Мхитарян призвал весь спортивный мир не молчать о Карабахе
Полузащитник итальянского "Интера", экс-капитан национальной сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. На своей личной странице в соцсетях он посвятил обострившемуся конфликту эмоциональный пост, особенно обратив внимание на информацию о том, что "один ребёнок Арцаха уже убит и ещё одиннадцать ранено".
Отметим, что Мхитарян и сам не так давно стал отцом: 4 марта 2020 года у него родился сын Гамлет.
"Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира", — написал армянский футболист.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. Ереван в ответ заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. В Кремле уже выразили обеспокоенность происходящим и призвали к исполнению трёхсторонних договорённостей.
Getty Images / Francesco Scaccianoce