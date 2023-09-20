Генрих Мхитарян посвятил эмоциональный пост ситуации в Нагорном Карабахе

Полузащитник итальянского "Интера", экс-капитан национальной сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. На своей личной странице в соцсетях он посвятил обострившемуся конфликту эмоциональный пост, особенно обратив внимание на информацию о том, что "один ребёнок Арцаха уже убит и ещё одиннадцать ранено".

Отметим, что Мхитарян и сам не так давно стал отцом: 4 марта 2020 года у него родился сын Гамлет.