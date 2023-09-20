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20 сентября, 08:42

Генрих Мхитарян посвятил эмоциональный пост ситуации в Нагорном Карабахе

Армянский футболист Мхитарян призвал весь спортивный мир не молчать о Карабахе

Полузащитник итальянского "Интера", экс-капитан национальной сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. На своей личной странице в соцсетях он посвятил обострившемуся конфликту эмоциональный пост, особенно обратив внимание на информацию о том, что "один ребёнок Арцаха уже убит и ещё одиннадцать ранено".

Отметим, что Мхитарян и сам не так давно стал отцом: 4 марта 2020 года у него родился сын Гамлет.

"Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира", — написал армянский футболист.

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Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. Ереван в ответ заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. В Кремле уже выразили обеспокоенность происходящим и призвали к исполнению трёхсторонних договорённостей.

Обложка ©

Getty Images / Francesco Scaccianoce

Алексей Берковиц
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