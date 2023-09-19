Пашинян заявил, что Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабную войну
Армения не давала мандата на проведение операций в Нагорном Карабахе, Азербайджан пытается втянуть республику в большую войну. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабные военные действия", — сказал он, добавив, что Баку проводит наземную операцию по "этнической чистке армян".
При этом премьер отметил, что Ереван не собирается начинать военные действия с Баку в связи с очередным обострением в регионе. Кроме того, Пашинян особо подчеркнул, что Вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе нет.
"Армения не участвует в военных действиях, и хочу ещё раз отметить, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий", — сказал он.
Напомним, сегодня Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Баку заявляет, что цель операции, в частности, "восстановление конституционного строя" в мятежном регионе. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на данный момент продолжаются контакты по ситуации, ведомство выступит с заявлением после консультаций. Тем временем Азербайджан открыл гуманитарные коридоры для выхода из зоны боевых действий.
К слову, Нагорный Карабах имеет богатую историю конфликтов. Только за XX век в регионе произошли три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны. Последнее обострение между сторонами произошло осенью 2020 года, однако конфликт погасили при посредничестве президента России Владимира Путина. Но недавно ситуация в Нагорном Карабахе снова стала накаляться, а премьер-министр Армении Никол Пашинян и вовсе заявил, что РФ якобы "сдала" регион. Впрочем, сам он недавно признал его частью Азербайджана.
Getty Images / Meghdad Madadi ATPImages