Пашинян заявил, что Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабную войну

Армения не давала мандата на проведение операций в Нагорном Карабахе, Азербайджан пытается втянуть республику в большую войну. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабные военные действия", — сказал он, добавив, что Баку проводит наземную операцию по "этнической чистке армян".

При этом премьер отметил, что Ереван не собирается начинать военные действия с Баку в связи с очередным обострением в регионе. Кроме того, Пашинян особо подчеркнул, что Вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе нет.