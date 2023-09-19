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19 сентября, 12:00

Российских миротворцев уведомили об операции Баку в Карабахе за минуты до её начала

Захарова: Баку сообщил миротворцам РФ об операции в Карабахе за несколько минут

Азербайджан уведомил российских миротворцев о начале "антитеррористической деятельности" за несколько минут. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы "заблаговременно" предупредила российских миротворцев о сегодняшней "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", — написала она.

Захарова: Миротворцы РФ в Карабахе продолжают работу, несмотря на обострение

Захарова: Миротворцы РФ в Карабахе продолжают работу, несмотря на обострение

Напомним, Нагорный Карабах уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. Недавно Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия "сдала" регион, хотя ранее сам признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе и сообщил, что российские миротворцы "заблаговременно уведомлены" о решении. Также Азербайджан открыл гуманитарные коридоры для местного населения.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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