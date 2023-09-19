Российских миротворцев уведомили об операции Баку в Карабахе за минуты до её начала

Азербайджан уведомил российских миротворцев о начале "антитеррористической деятельности" за несколько минут. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы "заблаговременно" предупредила российских миротворцев о сегодняшней "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", — написала она.