Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целями операции, по данным Минобороны страны, станут "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий.

"В целях восстановления конституционного строя Азербайджана в Карабахе начаты локальные антитеррористические мероприятия", — заявили в Минобороны Азербайджана.

Воздушная тревога в Нагорном Карабахе. Видео © Телеграм-канал "Kарабах Today"

Там добавили, что высокоточным оружием будут выводить из строя позиции Вооружённых сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

"Мы ещё раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели", — отметили в МО Азербайджана.

В Баку также утверждают, что командование российских миротворцев и руководство мониторингового центра проинформированы об этих мероприятиях.