Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целями операции, по данным Минобороны страны, станут "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий.
"В целях восстановления конституционного строя Азербайджана в Карабахе начаты локальные антитеррористические мероприятия", — заявили в Минобороны Азербайджана.
Воздушная тревога в Нагорном Карабахе. Видео © Телеграм-канал "Kарабах Today"
Там добавили, что высокоточным оружием будут выводить из строя позиции Вооружённых сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.
"Мы ещё раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели", — отметили в МО Азербайджана.
В Баку также утверждают, что командование российских миротворцев и руководство мониторингового центра проинформированы об этих мероприятиях.
Напомним, что в последнее время ситуация в Нагорном Карабахе снова обострилась, стороны начали обмениваться взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Всё осложняется тем, что Армения решила провести совместные с США военные учения. А в конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют возложенную на них миссию, да ещё и допустил высказывание, что Россия "сдала" регион. В Москве эти слова, разумеется, вызвали недовольство: глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Пашинян на встрече с Ильхамом Алиевым подписался под документом, по которому Нагорно-Карабахская область признаётся частью Азербайджана.
ТАСС / Валерий Шарифулин