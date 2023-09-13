Пашинян подтвердил признание Карабаха частью Азербайджана
Politico: Пашинян подтвердил признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана. Об этом сообщило издание Politico.
"Пашинян подтвердил эту позицию в интервью Politico, но сказал, что теперь международному сообществу нужно обеспечить, чтобы в регионе не произошло этнических чисток", — сказано в статье издания.
Армянский лидер также порассуждал о том, что сейчас ресурсы и возможности России как миротворца сильно усечены из-за СВО. Вместе с тем Пашинян полагает, что Москва не рискнёт обострением отношений с Азербайджаном и её близким союзником Турцией, стратегическая важность которых для неё значительно увеличилась с началом украинского конфликта. Он добавил, что в такой ситуации Армении остаётся свести к минимуму свою зависимость от других государств.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Пашинян на встрече в Праге с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписался под документом, по которому Нагорно-Карабахская область признаётся частью Азербайджана. В связи с этим высказывания Еревана о том, что Россия якобы "сдала" регион, не соответствуют действительности.
ТАСС / Александр Патрин