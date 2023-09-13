Пашинян подтвердил признание Карабаха частью Азербайджана

"Пашинян подтвердил эту позицию в интервью Politico, но сказал, что теперь международному сообществу нужно обеспечить, чтобы в регионе не произошло этнических чисток", — сказано в статье издания.

Армянский лидер также порассуждал о том, что сейчас ресурсы и возможности России как миротворца сильно усечены из-за СВО. Вместе с тем Пашинян полагает, что Москва не рискнёт обострением отношений с Азербайджаном и её близким союзником Турцией, стратегическая важность которых для неё значительно увеличилась с началом украинского конфликта. Он добавил, что в такой ситуации Армении остаётся свести к минимуму свою зависимость от других государств.