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13 сентября, 15:02

Пашинян подтвердил признание Карабаха частью Азербайджана

Politico: Пашинян подтвердил признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана. Об этом сообщило издание Politico.

"Пашинян подтвердил эту позицию в интервью Politico, но сказал, что теперь международному сообществу нужно обеспечить, чтобы в регионе не произошло этнических чисток", сказано в статье издания.

Армянский лидер также порассуждал о том, что сейчас ресурсы и возможности России как миротворца сильно усечены из-за СВО. Вместе с тем Пашинян полагает, что Москва не рискнёт обострением отношений с Азербайджаном и её близким союзником Турцией, стратегическая важность которых для неё значительно увеличилась с началом украинского конфликта. Он добавил, что в такой ситуации Армении остаётся свести к минимуму свою зависимость от других государств.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Пашинян на встрече в Праге с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписался под документом, по которому Нагорно-Карабахская область признаётся частью Азербайджана. В связи с этим высказывания Еревана о том, что Россия якобы "сдала" регион, не соответствуют действительности.

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ТАСС / Александр Патрин

Юрий Лысенко
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