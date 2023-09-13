Раскрыта многоходовка Пашиняна с Римским статутом и объединением с врагами России

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что возможная ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России, в действительности является лукавством. Этим шагом Ереван показательно делает выбор не в пользу Москвы, уверен политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков.

"То, что Армения сейчас по воле Пашиняна присоединяется к этому статуту, — это свидетельство того, что они выбирают агрессивно антироссийскую политику", — объяснил политолог в беседе с "Царьградом".

Он напомнил, что выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина Международный уголовный суд (МУС) — коррумпированная организация, которая находится под контролем спецслужб США и Великобритании. И поэтому ратификация Римского статута — худшее решение, к которому мог прийти премьер Армении.

По мнению эксперта, резоны Пашиняна понять несложно — он хочет извлечь какую-то выгоду из неминуемого перехода Карабаха под полный контроль Баку. Схема следующая: устроить провокации в сторону азербайджанской стороны, обвинить Россию в невмешательстве и невыполнении обязанностей союзника и, пока граждане Армении не успели сориентироваться в изменившейся политической обстановке, быстро сменить лагерь и примкнуть к противникам РФ — США и Франции.