Раскрыта многоходовка Пашиняна с Римским статутом и объединением с врагами России
Политолог Марков: Ратификация Римского статута Арменией — антироссийский шаг
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © LIFE / Павел Баранов
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что возможная ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России, в действительности является лукавством. Этим шагом Ереван показательно делает выбор не в пользу Москвы, уверен политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков.
"То, что Армения сейчас по воле Пашиняна присоединяется к этому статуту, — это свидетельство того, что они выбирают агрессивно антироссийскую политику", — объяснил политолог в беседе с "Царьградом".
Он напомнил, что выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина Международный уголовный суд (МУС) — коррумпированная организация, которая находится под контролем спецслужб США и Великобритании. И поэтому ратификация Римского статута — худшее решение, к которому мог прийти премьер Армении.
По мнению эксперта, резоны Пашиняна понять несложно — он хочет извлечь какую-то выгоду из неминуемого перехода Карабаха под полный контроль Баку. Схема следующая: устроить провокации в сторону азербайджанской стороны, обвинить Россию в невмешательстве и невыполнении обязанностей союзника и, пока граждане Армении не успели сориентироваться в изменившейся политической обстановке, быстро сменить лагерь и примкнуть к противникам РФ — США и Франции.
В качестве ответной меры на шаги Еревана Марков предложил приостановить членство республики в ОДКБ. Это снимет с России союзнические обязанности на тот случай, если Азербайджан отправит своих военных в Зангезурский коридор. Тогда правительство Армении окажется перед перспективой потерять ещё больше территорий, а это наверняка произведёт на Ереван отрезвляющий эффект.
Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Позже стало известно, что КС Армении признал Римский статут соответствующим основному закону. А уже 1 сентября правительство республики направило договор МУС в парламент для ратификации. 11 сентября Пашинян заверил, что возможная ратификация Арменией Римского статута не направлена против России, а продиктована напряжённостью на границе с Азербайджаном.