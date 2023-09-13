Захарова разнесла миф о прибытии в Армению тысяч "вагнеровцев" для свержения Пашиняна

Информация о том, что Россия якобы ведёт подготовку государственного переворота в Армении относится "к разряду мифологии" и является вбросом. Об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя посты в местных Телеграм-каналах о нахождении в республике 3 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" из числа этнических армян, якобы замышляющих смещение действующего премьера-министра страны Никола Пашиняна.

Дипломат в ответ поинтересовалась, какие доказательства представлены в пользу этого утверждения, почему нет ни фото, ни видео, ведь три тысячи человек — большая группировка, которая не может просто потеряться.

"Где они, если речь идёт о таком количестве людей? Это же не страна с населением в миллиард. Это страна с населением не таким масштабным. Наверное, увидели бы этих людей, засекли бы. Это всё из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это просто как вброс",— подчеркнула Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).