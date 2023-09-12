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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 09:06

Путин рассказал о развёрнутом письме от Пашиняна на фоне серии враждебных шагов Армении

Путин: Ереван признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом

Президент России Владимир Путин с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Он прислал мне развёрнутое письмо. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет, мы с ним в постоянном контакте", сказал он в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства отметил, что руководство Армении, по существу, признало азербайджанский суверенитет над Нагорным Карабахом.

Пашинян объяснил планы Еревана ратифицировать Римский статут МУС
Пашинян объяснил планы Еревана ратифицировать Римский статут МУС

Ранее Армения резко начала делать по отношению к РФ недружественные шаги. Так, Ереван запустил процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда, а ВС республики и Армия США решили провести совместные учения с 11 по 20 сентября. Кроме того, жена премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев для участия в саммите первых леди. МИД выразил послу Армении представление из-за недружественных действий Еревана.

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Матвей Константинов
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