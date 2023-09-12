Путин рассказал о развёрнутом письме от Пашиняна на фоне серии враждебных шагов Армении

"Он прислал мне развёрнутое письмо. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет, мы с ним в постоянном контакте", — сказал он в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).