Путин рассказал о развёрнутом письме от Пашиняна на фоне серии враждебных шагов Армении
Путин: Ереван признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом
Президент России Владимир Путин с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Он прислал мне развёрнутое письмо. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет, мы с ним в постоянном контакте", — сказал он в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Глава государства отметил, что руководство Армении, по существу, признало азербайджанский суверенитет над Нагорным Карабахом.
Ранее Армения резко начала делать по отношению к РФ недружественные шаги. Так, Ереван запустил процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда, а ВС республики и Армия США решили провести совместные учения с 11 по 20 сентября. Кроме того, жена премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев для участия в саммите первых леди. МИД выразил послу Армении представление из-за недружественных действий Еревана.