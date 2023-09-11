Пашинян объяснил планы Еревана ратифицировать Римский статут МУС
Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России
Возможная ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Что касается ратификации Римского статута, то данный процесс начался в декабре 2022 года. [Он] связан вовсе не с отношениями между Арменией и Россией, а с ситуацией приграничной напряжённости", — подчеркнул он в беседе с "Общественным телеканалом", имея в виду обстановку на границе с Азербайджаном.
Как сообщал Лайф, ранее Армения резко начала делать по отношению к РФ недружественные шаги. Так, Ереван запустил процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда, а ВС республики и армия США решили провести совместные учения с 11 по 20 сентября.
Армения подписала Римский статут ещё в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. А в марте 2023 года после выдачи МУС ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой инстанция передумала — КС Армении признал Римский статут соответствующим основному закону. 1 сентября стало известно, что правительство страны направило Римский статут в парламент для ратификации. Если это случится, то власти Армении будут обязаны задержать на своей территории президента России Путина и уполномоченного по правам ребёнка. Оппозиция Армении считает действия Еревана "политической слепотой".
Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не признаёт его юрисдикцию, МВД РФ объявило в розыск прокурора Карима Хана, а 21 мая СК РФ заочно предъявил обвинения ему и судье МУС Сальваторе Айтале.
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