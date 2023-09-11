Пашинян объяснил планы Еревана ратифицировать Римский статут МУС

Возможная ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Что касается ратификации Римского статута, то данный процесс начался в декабре 2022 года. [Он] связан вовсе не с отношениями между Арменией и Россией, а с ситуацией приграничной напряжённости", — подчеркнул он в беседе с "Общественным телеканалом", имея в виду обстановку на границе с Азербайджаном.

Как сообщал Лайф, ранее Армения резко начала делать по отношению к РФ недружественные шаги. Так, Ереван запустил процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда, а ВС республики и армия США решили провести совместные учения с 11 по 20 сентября.