В Азербайджане заявили о создании гумкоридоров для эвакуации из Карабаха

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о создании гуманитарных коридоров и пунктов приёма для эвакуации населения из Нагорного Карабаха, где вновь вспыхнули боевые действия.

"В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приёма", — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, цель которых — "восстановление конституционного строя", а также пресечение провокаций, разоружение и вывод с территории "формирований Вооружённых сил Армении". Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на данный момент продолжаются контакты по ситуации, в том числе с Баку. Ведомство выступит с заявлением о происходящем после консультаций.