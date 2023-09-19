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19 сентября, 11:04

В Азербайджане заявили о создании гумкоридоров для эвакуации из Карабаха

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о создании гуманитарных коридоров и пунктов приёма для эвакуации населения из Нагорного Карабаха, где вновь вспыхнули боевые действия.

"В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приёма", — говорится в опубликованном сообщении.

Баку обвинил Армению в подавлении GPS-сигналов пассажирских самолётов

Баку обвинил Армению в подавлении GPS-сигналов пассажирских самолётов

Ранее Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, цель которых — "восстановление конституционного строя", а также пресечение провокаций, разоружение и вывод с территории "формирований Вооружённых сил Армении". Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на данный момент продолжаются контакты по ситуации, в том числе с Баку. Ведомство выступит с заявлением о происходящем после консультаций.

Напомним, Нагорный Карабах с давних времён является одной из главных "горячих точек" мира. Только за XX век в регионе произошли три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны. Последнее такое обострение между сторонами произошло осенью 2020 года, тогда конфликт был погашен при посредничестве президента России Владимира Путина. Однако недавно ситуация в регионе снова стала накаляться, а премьер-министр Армении Никол Пашинян и вовсе заявил, что РФ якобы "сдала" регион, хотя сам ранее признал спорный регион частью Азербайджана.

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ТАСС / Александр Патрин

Матвей Константинов
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