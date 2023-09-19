Баку обвинил Армению в подавлении GPS-сигналов пассажирских самолётов
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в радиопомехах пассажирским лайнерам
Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения глушит радиосигналы, создавая помехи для работы GPS пассажирских лайнеров, следующих в воздушном пространстве через страну.
"В результате применения радиопомех 19 сентября с 20:28 до 20:34 возник перерыв в работе системы GPS-навигации пассажирского самолёта типа Е-190 авиакомпании AZAL "Азербайджанские авиалинии", выполняющего рейс Тбилиси – Баку", — отмечается в заявлении.
Напомним, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целью операции, по данным Минобороны страны, станет "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий. Российские миротворцы уведомлены о происходящем, заявили в Баку.
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