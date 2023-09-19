Баку обвинил Армению в подавлении GPS-сигналов пассажирских самолётов

Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения глушит радиосигналы, создавая помехи для работы GPS пассажирских лайнеров, следующих в воздушном пространстве через страну.

"В результате применения радиопомех 19 сентября с 20:28 до 20:34 возник перерыв в работе системы GPS-навигации пассажирского самолёта типа Е-190 авиакомпании AZAL "Азербайджанские авиалинии", выполняющего рейс Тбилиси – Баку", — отмечается в заявлении.