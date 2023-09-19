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19 сентября, 10:05

Баку обвинил Армению в подавлении GPS-сигналов пассажирских самолётов

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в радиопомехах пассажирским лайнерам

Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения глушит радиосигналы, создавая помехи для работы GPS пассажирских лайнеров, следующих в воздушном пространстве через страну.

"В результате применения радиопомех 19 сентября с 20:28 до 20:34 возник перерыв в работе системы GPS-навигации пассажирского самолёта типа Е-190 авиакомпании AZAL "Азербайджанские авиалинии", выполняющего рейс Тбилиси – Баку", отмечается в заявлении.

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Напомним, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целью операции, по данным Минобороны страны, станет "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий. Российские миротворцы уведомлены о происходящем, заявили в Баку.

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Татьяна Миссуми
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