Эрдоган предложил РФ, Азербайджану и Армении провести встречу по Карабаху
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил России, Азербайджану и Армении провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Нагорного Карабаха на уровне лидеров стран.
"Да, в наших приоритетах провести переговоры в трёхстороннем формате, как планировалось ранее. Но также мы предложили встретиться и в четырёхстороннем формате. Передали такое предложение", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом на Генеральную Ассамблею в Нью-Йорке.
Предложение турецкого лидера предполагает, что во встрече примет участие он сам, а также президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Эрдоган добавил, что пока никакой реакции на свою инициативу он не получил.
Как писал Лайф, в последнее время ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Кроме того, Армения решила провести совместные с США военные учения. В них примут участие 85 американских военнослужащих и 175 армянских. Кремль насторожили сообщения о приезде солдат из США в республику. При этом в конце августа премьер Армении Никол Пашинян в интервью газете La Repubblica заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют возложенную на них миссию, да ещё и допустил высказывание, что Россия "сдала" регион. В Москве эти слова, разумеется, вызвали недовольство.
ТАСС / AP / Pavel Golovkin