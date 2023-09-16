Эрдоган предложил РФ, Азербайджану и Армении провести встречу по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил России, Азербайджану и Армении провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Нагорного Карабаха на уровне лидеров стран.

"Да, в наших приоритетах провести переговоры в трёхстороннем формате, как планировалось ранее. Но также мы предложили встретиться и в четырёхстороннем формате. Передали такое предложение", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом на Генеральную Ассамблею в Нью-Йорке.

Предложение турецкого лидера предполагает, что во встрече примет участие он сам, а также президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Эрдоган добавил, что пока никакой реакции на свою инициативу он не получил.