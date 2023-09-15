В Кремле заявили об обсуждении с Баку и Ереваном вариантов решения по Лачинскому коридору

"Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше... Сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами", — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, что в последнее время ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, стороны обмениваются взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Всё осложняется тем, что Армения решила провести совместные с США военные учения, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N Минобороны. В них примут участие 85 американских военнослужащих и 175 армянских. Кремль насторожили сообщения о приезде солдат из США в республику. А в конце августа премьер Армении Никол Пашинян в интервью газете La Repubblica, заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют возложенную на них миссию, да ещё и допустил высказывание, что Россия "сдала" регион. В Москве эти слова, разумеется, вызвали недовольство.