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15 сентября, 10:23

В Кремле заявили об обсуждении с Баку и Ереваном вариантов решения по Лачинскому коридору

Песков: РФ работает с Баку и Ереваном над решением ситуации вокруг Карабаха

Россия последовательно обсуждает с Арменией и Азербайджаном разные варианты решения ситуации вокруг Лачинского коридора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше... Сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что недавно благодаря усилиям РФ в Нагорный Карабах поступила первая партия гуманитарной помощи. Работа в этом направлении будет продолжаться.

Кремль снова призвал к сдержанности Ереван и Баку

Кремль снова призвал к сдержанности Ереван и Баку

Напомним, что в последнее время ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, стороны обмениваются взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Всё осложняется тем, что Армения решила провести совместные с США военные учения, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N Минобороны. В них примут участие 85 американских военнослужащих и 175 армянских. Кремль насторожили сообщения о приезде солдат из США в республику. А в конце августа премьер Армении Никол Пашинян в интервью газете La Repubblica, заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют возложенную на них миссию, да ещё и допустил высказывание, что Россия "сдала" регион. В Москве эти слова, разумеется, вызвали недовольство.

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Александр Юнашев
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