Кремль снова призвал к сдержанности Ереван и Баку

В Кремле обеспокоены сохраняющейся напряжённостью в Нагорном Карабахе и призывают обе стороны к сдержанности. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что действовать нужно в духе подписанных соглашений, учитывая и новые реалии, которые появились с тех пор.

"Мы обеспокоены тем, что напряжённость не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остаётся надёжным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку. И, конечно, мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трёхсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны", — подчеркнул представитель Кремля.