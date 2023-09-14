Кремль снова призвал к сдержанности Ереван и Баку
Песков: Россия обеспокоена сохраняющейся напряжённостью в Нагорном Карабахе
В Кремле обеспокоены сохраняющейся напряжённостью в Нагорном Карабахе и призывают обе стороны к сдержанности. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что действовать нужно в духе подписанных соглашений, учитывая и новые реалии, которые появились с тех пор.
"Мы обеспокоены тем, что напряжённость не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остаётся надёжным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку. И, конечно, мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трёхсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что в последнее время ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, стороны обмениваются взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Всё осложняется тем, что Армения решила провести совместные с США военные учения, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N Минобороны. В них примут участие 85 американских военнослужащих и 175 армянских. Кремль насторожили сообщения о приезде солдат из США в республику. А в конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете Repubblica, заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют возложенную на них миссию, да ещё и допустил высказывание, что Россия "сдала" регион. В Москве эти слова, разумеется, вызвали недовольство.
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