МИД РФ заявил о текущих контактах по Нагорному Карабаху

Россия проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе и с азербайджанской стороной. Об этом заявила журналистам во вторник, 19 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, российское дипведомство выступит с заявлением о происходящем в Закавказье после консультаций с Ереваном и Баку.

"Сейчас у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной <…> Думаю, что в ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии Министерства иностранных дел", — проанонсировала Захарова.

Ранее во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целями операции, по данным Минобороны страны, станут "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий.