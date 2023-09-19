Захарова: Миротворцы РФ в Карабахе продолжают работу, несмотря на обострение

Российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, продолжают работу, несмотря на обострение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами", — сказала она.