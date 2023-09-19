Захарова: Миротворцы РФ в Карабахе продолжают работу, несмотря на обострение
Российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, продолжают работу, несмотря на обострение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами", — сказала она.
Дипломат отметила, что командование контингентом находится в постоянном контакте с представителями как армян Карабаха, так и властями Азербайджана. Они хотят добиться прекращения огня и возвращения к реализации трёхсторонних договорённостей.
Напомним, сегодня Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, целью которых заявляется, в частности, "восстановление конституционного строя" в мятежном регионе. Как отмечала Мария Захарова, Москва продолжает контакты по ситуации. В свою очередь азербайджанское Минобороны сообщило об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации населения Карабаха.
Сам Нагорный Карабах — одна из главных горячих точек мира, лишь за прошлый век повидавшая несколько межэтнических столкновений и войн. Последнее обострение потрясло регион в 2020 году, однако боевые действия были прекращены при посредничестве президента России Владимира Путина. РФ, Армения и Азербайджан договорились о размещении российского миротворческого контингента. Однако недавно ситуация снова стала накаляться: стороны начали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня, а недавно армянский премьер-министр Никол Пашинян и вовсе обвинил нашу страну в "сдаче" региона. Причём сам он недавно назвал его частью Азербайджана.
ТАСС / Александр Рюмин