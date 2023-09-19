Песков: Возможность для мирного урегулирования между Баку и Ереваном сохраняется
Россия видит возможность для мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном в имеющихся трёхсторонних договорённостях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, продолжаются контакты как с Баку, так и с Ереваном.
"Такая возможность есть. С нашей точки зрения, это те самые договорённости, на которых мы основываемся", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что существующих договорённостей — трёх "достаточно солидных" документов — хватит для урегулирования. Именно с их помощью, добавил он, может и должен быть достигнут консенсус о возвращении ситуации в политико-дипломатическое русло. Над этим, подчеркнул Песков, сейчас работают наши военные.
Напомним, сегодня, 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Целями операции ставятся "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российских миротворцев, работающих в Карабахе, уведомили о проведении операции за минуты до её начала. Как отмечал Дмитрий Песков, их безопасность является приоритетом для Москвы.
ТАСС / Сергей Бобылев