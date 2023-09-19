Песков: Возможность для мирного урегулирования между Баку и Ереваном сохраняется

Россия видит возможность для мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном в имеющихся трёхсторонних договорённостях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, продолжаются контакты как с Баку, так и с Ереваном.

"Такая возможность есть. С нашей точки зрения, это те самые договорённости, на которых мы основываемся", — сказал он.