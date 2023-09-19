Песков назвал безопасность миротворцев в Карабахе приоритетом для России

Безопасность российских миротворцев в Нагорном Карабахе является для Москвы приоритетом. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что все контакты с Баку и Ереваном на фоне сегодняшнего обострения главным образом идут по линии военных.