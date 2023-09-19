Песков назвал безопасность миротворцев в Карабахе приоритетом для России
Безопасность российских миротворцев в Нагорном Карабахе является для Москвы приоритетом. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что все контакты с Баку и Ереваном на фоне сегодняшнего обострения главным образом идут по линии военных.
"Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, чтобы что-то произошло угрожающее жизни наших миротворцев. Конечно, для нас это является важным приоритетом", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целями операции, по данным Минобороны страны, станут "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий. Российских миротворцев уведомили об операции Баку в Карабахе за минуты до её начала, Москва призывает обе стороны к сдержанности.
ТАСС / Станислав Красильников