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19 сентября, 13:46

Песков назвал безопасность миротворцев в Карабахе приоритетом для России

Безопасность российских миротворцев в Нагорном Карабахе является для Москвы приоритетом. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что все контакты с Баку и Ереваном на фоне сегодняшнего обострения главным образом идут по линии военных.

"Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, чтобы что-то произошло угрожающее жизни наших миротворцев. Конечно, для нас это является важным приоритетом", — подчеркнул представитель Кремля.

Захарова: Миротворцы РФ в Карабахе продолжают работу, несмотря на обострение

Захарова: Миротворцы РФ в Карабахе продолжают работу, несмотря на обострение

Ранее во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целями операции, по данным Минобороны страны, станут "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий. Российских миротворцев уведомили об операции Баку в Карабахе за минуты до её начала, Москва призывает обе стороны к сдержанности.

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ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
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