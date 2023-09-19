Омбудсмен Арцаха: 25 человек погибли и 138 ранены в результате боёв в Карабахе
Число жертв боевых действий в Нагорном Карабахе с начала проведения азербайджанских "антитеррористических мероприятий" выросло до 25. Об этом сообщает агентство Armenpress со ссылкой на омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Арцах.
"Погибли 25 человек, двое из которых — мирные жители", — заявил правозащитник, пояснив, что общее количество пострадавших достигло 138 человек.
Нагорный Карабах уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армения уже сообщила о двух жертвах и 26 пострадавших от обстрелов в Карабахе, Азербайджан уведомил об одном погибшем со своей стороны. Кремль призывает страны остановить огонь, называя приоритетом жизни мирных граждан.
ТАСС / Гавриил Григоров