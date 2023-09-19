Омбудсмен Арцаха: 25 человек погибли и 138 ранены в результате боёв в Карабахе

Число жертв боевых действий в Нагорном Карабахе с начала проведения азербайджанских "антитеррористических мероприятий" выросло до 25. Об этом сообщает агентство Armenpress со ссылкой на омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Арцах.