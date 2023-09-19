Минобороны Армении: У нас нет вооружённых сил и техники в Нагорном Карабахе
Армения не располагает военными подразделениями в Нагорном Карабахе, а сообщения об этом от азербайджанской стороны являются ложными. Об этом заявило Минобороны республики.
"Министерство обороны Армении неоднократно, а теперь и сейчас заявляет, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", — указано в тексте.
Там подчёркивается, что все заявления Азербайджана не соответствуют действительности, так как в регионе нет ни военной техники, ни личного состава Вооружённых сил Армении.
Напомним, Нагорный Карабах уже пережил три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ. 10 ноября 2020 года Владимир Путин сообщил о подписании с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном совместного заявления о прекращении боевых действий. Недавно ситуация в Нагорном Карабахе снова обострилась, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже допустил высказывание, что Россия "сдала" регион, хотя ранее сам признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе.
ТАСС / Александр Патрин