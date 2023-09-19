Минобороны Армении: У нас нет вооружённых сил и техники в Нагорном Карабахе

Армения не располагает военными подразделениями в Нагорном Карабахе, а сообщения об этом от азербайджанской стороны являются ложными. Об этом заявило Минобороны республики.

"Министерство обороны Армении неоднократно, а теперь и сейчас заявляет, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", — указано в тексте.