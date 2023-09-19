Пашиняна и Макрона обвинили в сговоре для "сдачи" Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном разработали план действий в отношении Нагорного Карабаха. Согласно ему, армянский лидер будет использовать "сдачу" региона для усугубления отношений с Россией, заявил телеканалу "360" политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков.

"Пашинян пытается использовать поражение Армении в Карабахе с целью оторвать Армению от России. Это его план, который он разработал совместно с Макроном. <…> Они хотят назвать Россию главным виновником во всём этом деле и оторвать Армению от России", — отметил эксперт.