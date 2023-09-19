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19 сентября, 18:37

Пашиняна и Макрона обвинили в сговоре для "сдачи" Карабаха

Политолог Марков: Пашинян и Макрон договорились о разрыве отношений Армении с РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном разработали план действий в отношении Нагорного Карабаха. Согласно ему, армянский лидер будет использовать "сдачу" региона для усугубления отношений с Россией, заявил телеканалу "360" политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков.

"Пашинян пытается использовать поражение Армении в Карабахе с целью оторвать Армению от России. Это его план, который он разработал совместно с Макроном. <…> Они хотят назвать Россию главным виновником во всём этом деле и оторвать Армению от России", — отметил эксперт.

По оценке Маркова, Армения не станет выходить из ОДКБ из-за требований США и Франции. Она останется их агентом и будет изнутри её "взрывать". Ничего хорошего в этом нет, считает спикер. Политолог назвал ситуацию с Нагорным Карабахом провалом армянской диаспоры.

МО Азербайджана сообщило о захвате более 60 позиций армянских военных в Карабахе

МО Азербайджана сообщило о захвате более 60 позиций армянских военных в Карабахе

Нагорный Карабах уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армения уже сообщила о двух жертвах и 26 пострадавших от обстрелов в Карабахе, Азербайджан уведомил об одном погибшем со своей стороны. Кремль призывает страны остановить огонь, называя приоритетом жизни мирных граждан.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Мышляева
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  • Конфликт в Нагорном Карабахе
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