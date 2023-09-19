Армения и Азербайджан сообщили о первых погибших в результате боёв в Карабахе
Армения и Азербайджан приводят данные о погибших после начала Баку "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Ереван сообщил о двух погибших, азербайджанская сторона — об одном.
Так, армянское государственное агентство "Арменпресс" пишет о двух погибших и 26 пострадавших, отмечая снижение интенсивности обстрелов со стороны Баку. Также о двух жертвах рассказал омбудсмен непризнанной республики Нагорный Карабах Гегам Степанян.
"Есть как минимум двое погибших, в том числе один ребёнок, и одиннадцать раненых, в том числе восемь детей, в результате нападения Азербайджана", — заявил он.
Фархадов Видади Айдын оглы. Фото © t.me / Caspian Live || 24/7
Со своей стороны Генпрокуратура Азербайджана уведомляет о жертве событий в Карабахе, местные СМИ публикуют фото. Это 56-летний мужчина Фархадов Видади Айдын оглы, который, как утверждается, скончался после миномётного обстрела ВС Армении в Карабахе по городу Шуша.
Напомним, Нагорный Карабах за XX век уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта. Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к азербайджанской стороне с призывом начать переговоры.
t.me / Caspian Live || 24/7