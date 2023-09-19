Армения и Азербайджан сообщили о первых погибших в результате боёв в Карабахе

Армения и Азербайджан приводят данные о погибших после начала Баку "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Ереван сообщил о двух погибших, азербайджанская сторона — об одном.

Так, армянское государственное агентство "Арменпресс" пишет о двух погибших и 26 пострадавших, отмечая снижение интенсивности обстрелов со стороны Баку. Также о двух жертвах рассказал омбудсмен непризнанной республики Нагорный Карабах Гегам Степанян.

"Есть как минимум двое погибших, в том числе один ребёнок, и одиннадцать раненых, в том числе восемь детей, в результате нападения Азербайджана", — заявил он.

Фархадов Видади Айдын оглы. Фото © t.me / Caspian Live || 24/7