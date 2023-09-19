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19 сентября, 12:05

Опубликовано видео разрушений в Степанакерте после начала операции ВС Азербайджана

"Арменпресс" публикует видео разрушений на улицах Степанакерта

Армянское государственное информагентство "Арменпресс" опубликовало кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта после обстрела со стороны ВС Азербайджана. Во дворе, который попал на видео, не уцелело ни одного автомобиля, на балконах и в окнах жилых домов побиты стёкла. На втором этаже оконные блоки вырваны вместе с рамами, разрушены перекрытия и чердак.

"Арменпресс" публикует видео разрушений на улицах Степанакерта © Telegram/ ARMENPRESS | ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ

Прохожих на улицах почти не видно. После того как начался обстрел, люди спустились в укрытия.

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Telegram / ARMENPRESS | ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ

Марина Калегина
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