Опубликовано видео разрушений в Степанакерте после начала операции ВС Азербайджана

Армянское государственное информагентство "Арменпресс" опубликовало кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта после обстрела со стороны ВС Азербайджана. Во дворе, который попал на видео, не уцелело ни одного автомобиля, на балконах и в окнах жилых домов побиты стёкла. На втором этаже оконные блоки вырваны вместе с рамами, разрушены перекрытия и чердак.