Опубликовано видео разрушений в Степанакерте после начала операции ВС Азербайджана
"Арменпресс" публикует видео разрушений на улицах Степанакерта
Армянское государственное информагентство "Арменпресс" опубликовало кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта после обстрела со стороны ВС Азербайджана. Во дворе, который попал на видео, не уцелело ни одного автомобиля, на балконах и в окнах жилых домов побиты стёкла. На втором этаже оконные блоки вырваны вместе с рамами, разрушены перекрытия и чердак.
"Арменпресс" публикует видео разрушений на улицах Степанакерта © Telegram/ ARMENPRESS | ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ
Прохожих на улицах почти не видно. После того как начался обстрел, люди спустились в укрытия.
Ранее во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целями операции, по данным Минобороны страны, станут "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий.