Захарова: Россия встревожена эскалацией в Карабахе и призывает остановить бои

Россия встревожена резкой эскалацией в Нагорном Карабахе и призывает Азербайджан и Армению остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования", — отметила дипломат.

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. За один лишь XX век регион пережил три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ. 10 ноября 2020 года Владимир Путин сообщил о подписании с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном совместного заявления о прекращении боевых действий.