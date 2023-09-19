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19 сентября, 11:05

Захарова: Россия встревожена эскалацией в Карабахе и призывает остановить бои

Россия встревожена резкой эскалацией в Нагорном Карабахе и призывает Азербайджан и Армению остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования", — отметила дипломат.

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. За один лишь XX век регион пережил три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ. 10 ноября 2020 года Владимир Путин сообщил о подписании с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном совместного заявления о прекращении боевых действий.

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В последнее время ситуация в Нагорном Карабахе снова обострилась, стороны начали обмениваться взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже допустил высказывание, что Россия "сдала" регион, хотя ранее сам признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. А Баку 19 сентября заявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе.

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ТАСС / Александр Патрин

Александра Вишнякова
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