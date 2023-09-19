Минобороны Армении сделало заявление после начала антитеррористической операции Азербайджаном
Минобороны Армении: Ситуация на границах относительно стабильная
Минобороны Армении выступило с первым заявлением после объявления Азербайджана о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Ведомство заверило, что ситуация на границах "относительно стабильна".
"По состоянию на 14:00 (13:00 по Москве. — Прим. Лайфа) ситуация на границах Армении относительно стабильная", — сказано в публикации на сайте Министерства обороны республики.
Напомним, Азербайджан сегодня, 19 сентября, объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целью операции Минобороны страны назвало "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий. Российские миротворцы уведомлены о происходящем, заявили в Баку. После этого Минобороны Азербайджана заявило, что Армения глушит радиосигналы, создавая помехи для работы GPS пассажирских лайнеров, следующих в воздушном пространстве через страну.
ТАСС / Александр Патрин