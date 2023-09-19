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19 сентября, 10:42

Минобороны Армении сделало заявление после начала антитеррористической операции Азербайджаном

Минобороны Армении: Ситуация на границах относительно стабильная

Минобороны Армении выступило с первым заявлением после объявления Азербайджана о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Ведомство заверило, что ситуация на границах "относительно стабильна".

"По состоянию на 14:00 (13:00 по Москве. — Прим. Лайфа) ситуация на границах Армении относительно стабильная", сказано в публикации на сайте Министерства обороны республики.

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Напомним, Азербайджан сегодня, 19 сентября, объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целью операции Минобороны страны назвало "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий. Российские миротворцы уведомлены о происходящем, заявили в Баку. После этого Минобороны Азербайджана заявило, что Армения глушит радиосигналы, создавая помехи для работы GPS пассажирских лайнеров, следующих в воздушном пространстве через страну.

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ТАСС / Александр Патрин

Юрий Лысенко
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