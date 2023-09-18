Приглашение на казнь: Что может означать выход Армении из ОДКБ Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему Пашинян хочет договориться до изгнания из Организации Договора о коллективной безопасности. 17 сентября, 22:40 Премьер Армении Никол Пашинян и его сторонники постоянно демонстрируют недовольство действиями Организации и поведением Москвы. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

"Ереван не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика страны всегда ориентирована на государственные интересы Армении". Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Тот самый, который изменил внешнеполитический вектор страны с защиты государственных интересов на реализацию мечты самого Пашиняна и его сторонников (как внешних, так и внутренних) по вытеснению России не только из своей республики, но и со всего Южного Кавказа.

Активную работу в этом направлении ведут различные назначенцы Никола Пашиняна, в том числе секретарь Совета Безопасности страны Армен Григорян. Бывший координатор соросовских программ организовал чистку местных силовиков от "пророссийских элементов", а теперь занимается организацией визита своего начальника в Брюссель. Для встречи с высшим руководством НАТО и выступления в одном из самых известных западных брейн-центров Atlantic Council, известном своей русофобией.

И ладно бы Пашинян там жаловался на то, что Россия якобы не выполняет свои обязательства в рамках ОДКБ, а российские миротворцы в Нагорном Карабахе не защищают армянских жителей региона, которых Никол Пашинян в рамках своего многоступенчатого антироссийского плана бросил на произвол судьбы. Но нет, в ходе бесед со своими натовскими партнёрами армянский премьер и его назначенцы вполне могут делиться различными российскими планами, доведёнными до них по линии ОДКБ. Ну а также обсуждать планы по дальнейшей интеграции Армении в альянс.

Это не первая и не последняя атака Никола Пашиняна на Россию и ОДКБ. Армянский премьер и его сторонники постоянно демонстрируют недовольство действиями Организации и поведением Москвы. Причём с каждым месяцем количество и глубина атак увеличиваются. Условно вчера армянское руководство уже прямым текстом говорило о бесполезности нахождения их страны в ОДКБ и бессмысленности российских гарантий безопасности. Сегодня оно упоминает возможность выхода из организации. А завтра будет начинать рассматривать конкретные шаги по этому выходу, которые, возможно, и будут обсуждены Николом Пашиняном в Брюсселе.

И в этой ситуации в России всё чаще и чаще раздаются голоса о том, что терпение Москвы не беспредельно. Что если Армению не устраивает качество российских гарантий (само наличие которых обеспечивает выживаемость армянского государства, находящегося между Турцией и Азербайджаном), то Ереван может спокойно уходить из ОДКБ. Что организации не нужны страны, которые не ценят того, что имеют. Ну и, конечно, не нужны государства, которые являются своего рода троянским конём, сливающим информацию своим зарубежным друзьям.

Определённая логика в этих мыслях, конечно же, есть. С точки зрения своей мощи Армения особо ничего не даёт для ОДКБ. Она является не поставщиком, а потребителем безопасности. Причём потребителем проблемным как с географической точки зрения (у Армении нет границы ни с одной страной – членом ОДКБ), так и в плане поведения.

Да ещё и, как оказалось, является ненадёжным партнёром, склоняясь к сотрудничеству с враждебной организацией. С той, целью которой является не обеспечение коллективной безопасности евразийского пространства, а наоборот, максимальная дестабилизация его в целях сдерживания России и Китая. Поэтому, возможно, если Армения даже сама не выйдет из ОДКБ, её нужно оттуда попросить? Нет, не нужно.

Во-первых, потому, что Армения при всей своей слабости и скандальности своего руководства всё равно нужна для обеспечения безопасности в Евразии. Без Армении вся территория Южного Кавказа оказывается под контролем натовских стран. В первую очередь Турции, заинтересованной взять под контроль Среднюю Азию через политическую исламизацию этого региона. Поэтому на сегодняшний день даже слабый Ереван является геополитическим оплотом, форпостом всех советских конструктивных сил на евразийском пространстве. И его нужно защищать. От врагов как внешних, так и внутренних.

Собственно, одним из таких внутренних врагов и является Никол Пашинян. Политик, взявший в заложники всю Армению и пытающийся доказать россиянам, что его точка зрения разделяется абсолютным большинством армянского населения. А это не так. В массе своей армянский народ прекрасно понимает, кому он обязан своей безопасностью. И он может ругаться на Россию, ворчать или брюзжать, однако предавать Россию рядовые армяне не намерены.

Просто потому, что это будет предательство самих себя. Ведь пашиняны приходят и уходят, а армянский национальный интерес остаётся прежним. Этот интерес включает в себя выживание и развитие. То есть то, что может обеспечить Армении лишь тесное сотрудничество с Россией. И в интересах Москвы сейчас не гнать Армению из-за поведения Пашиняна, а максимально помочь армянскому населению освободиться от власти предателя.

Авторы Геворг Мирзаян