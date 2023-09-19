В Кремле прояснили ситуацию с уведомлением от Баку о начале боевых действий в Карабахе
Песков не подтвердил заблаговременное предупреждение РФ об эскалации в Карабахе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщение Азербайджана о заблаговременном уведомлении Москвы о начале боевых действий в Нагорном Карабахе. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами.
"Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность", — прокомментировал Песков соответствующий вопрос прессы.
Напомним, Нагорный Карабах за XX век уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта. Также стало известно, что власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к азербайджанской стороне с призывом прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
ТАСС / Александр Рюмин