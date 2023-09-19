Нагорный Карабах обратился к Азербайджану с призывом начать переговоры
Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к азербайджанской стороне с призывом прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщили в едином информационном центре республики.
"Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.
Напомним, в XX веке Нагорный Карабах пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последний конфликт произошёл осенью 2020 года, тогда ситуацию удалось разрешить при посредничестве президента России Владимира Путина. Однако сегодня, 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в мятежном регионе. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Баку втягивает страну в полномасштабную войну. Уже появились кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.
ТАСС / Александр Патрин