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19 сентября, 13:45

Нагорный Карабах обратился к Азербайджану с призывом начать переговоры

Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к азербайджанской стороне с призывом прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщили в едином информационном центре республики.

"Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.

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Напомним, в XX веке Нагорный Карабах пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последний конфликт произошёл осенью 2020 года, тогда ситуацию удалось разрешить при посредничестве президента России Владимира Путина. Однако сегодня, 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в мятежном регионе. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Баку втягивает страну в полномасштабную войну. Уже появились кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.

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ТАСС / Александр Патрин

Матвей Константинов
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