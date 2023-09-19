Нагорный Карабах обратился к Азербайджану с призывом начать переговоры

Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к азербайджанской стороне с призывом прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщили в едином информационном центре республики.

"Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.