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19 сентября, 13:31

Минобороны Азербайджана объявило о первых успехах в уничтожении техники ВС Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана: В Карабахе поражена радиолокационная станция ВС Армении

Подразделения Азербайджана поразили точным ударом радиолокационную станцию П-18, которая принадлежала армянской армии и находилась в Карабахе. Об этом сообщили в азербайджанском военном ведомстве.

"19 сентября в направлении Ходжавендского района точным выстрелом подразделений азербайджанской армии была уничтожена радиолокационная станция П-18, принадлежащая формированиям Вооружённых сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент", указано в заявлении.

Третья карабахская уже реальность: Почему конфликт возобновился сейчас

Третья карабахская уже реальность: Почему конфликт возобновился сейчас

Напомним, Нагорный Карабах за XX век уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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