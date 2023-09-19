Минобороны Азербайджана объявило о первых успехах в уничтожении техники ВС Армении в Карабахе
Минобороны Азербайджана: В Карабахе поражена радиолокационная станция ВС Армении
Подразделения Азербайджана поразили точным ударом радиолокационную станцию П-18, которая принадлежала армянской армии и находилась в Карабахе. Об этом сообщили в азербайджанском военном ведомстве.
"19 сентября в направлении Ходжавендского района точным выстрелом подразделений азербайджанской армии была уничтожена радиолокационная станция П-18, принадлежащая формированиям Вооружённых сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент", — указано в заявлении.
Напомним, Нагорный Карабах за XX век уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.
ТАСС / Валерий Шарифулин