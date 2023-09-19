Третья карабахская уже реальность: Почему конфликт возобновился сейчас Политолог Дмитрий Родионов — о том, как развивается ситуация в Нагорном Карабахе, где Азербайджан начал проведение "антитеррористических мероприятий", а по сути зачистку региона от армянских сил. 19 сентября, 12:55 3574 3574 Почему конфликт возобновился сейчас. Обложка © Getty Images / Celestino Arce / NurPhoto

Что происходит в Нагорном Карабахе

Во вторник, 19 сентября, началось новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе. С утра сообщается об артиллерийских обстрелах в столице непризнанной республики — Степанакерте, об уничтожении точечными ударами техники, укреплений и командных пунктов Армии обороны НКР. Кроме того, стало известно о закрытии со стороны Баку воздушного пространства страны для Армении.

В Минобороны Азербайджана заявили о начале "антитеррористических мероприятий" локального характера для восстановления конституционного строя. "В последние несколько месяцев подразделения Вооружённых сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана систематически обстреливали позиции азербайджанской армии из оружия различного калибра, продолжали минирование наших территорий, инженерное усовершенствование боевых позиций, а также наращивали боевую мощь", — говорится в документе.

Воздушная тревога объявлена в столице Нагорного Карабаха. Видео © t.me / Раньше всех. Ну почти

Повод к возобновлению конфликта

Фактическим поводом, очевидно, стал инцидент со взрывом мины на трассе Ахмедбейли – Физули – Шуша, в результате которого был повреждён автомобиль и погибли мирные жители. Кроме того, как напомнили в ведомстве, в результате подрыва на мине погибли и получили ранения военнослужащие республики.

Свои действия в Минобороны объяснили стремлением "обеспечить положение трёхсторонней декларации 2020 года". Надо понимать, что речь идёт об окончательной зачистке НКР, чего ВС Азербайджана не удалось добиться в ходе 44-дневной войны, которую в стране многие считали и открыто называли "недовоёванной".

Что ж, трёхсторонние соглашения действительно подразумевают фактическую ликвидацию НКР, вывод оттуда неподконтрольных Баку вооружённых формирований, открытие транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с остальным Азербайджаном. Всё это выполнено не было, так что Баку может говорить о своём суверенном праве по наведению порядка на своей территории.

Тем более что Карабах признаётся суверенной территорией Азербайджана и Арменией, о чём премьер-министр страны Никол Пашинян в последнее время любит повторять по поводу и без, тем самым фактически подталкивая Баку к силовому решению вопроса, ничего не предпринимая для того, чтобы хотя бы попытаться решить его мирным путём. А это война, как бы вас ни вводило в заблуждение словосочетание "локальные антитеррористические мероприятия".

Ситуация накануне

То, что дело идёт к новой войне, было ясно давно. И дело даже не в "недовоёванности" предыдущей и фактическом тупике со статусом Карабаха, который официальный Ереван оставил один на один с Баку, отказавшись признать его субъектность. Дело в том, что Ереван под руководством "соросовской команды", пришедшей к власти в результате "цветной революции", практически все последние годы создавал условия для новой войны, которая не нужна была ни Карабаху, ни самой Армении. Ни России, чьи миротворцы рискуют повторить судьбу коллег в Южной Осетии в 2008-м.

Зато она нужна тем, кто очень хочет убрать Россию из региона, а именно странам НАТО, с которыми всё больше в последнее время предпочитает дружить Пашинян. И в интересах которых он, очевидно, действует.

Параллельно властью Армении была развёрнута широкомасштабная информационная кампания против России, сводящаяся к тому, что РФ не справляется с обеспечением безопасности Армении, не справилась с миротворческой миссией в Карабахе. И вообще, что целесообразность членства Армении в ОДКБ можно ставить под сомнение.

Постоянные провокации на линии разграничения организовывали обе стороны. Но для чего это нужно было Армении, у которой нет никаких шансов победить в военном противостоянии? Постоянные попытки подставить российских миротворцев, обвинить их во всём, в чём только можно, в том числе в потворстве "блокаде" региона.

Кстати, интересно, что нынешнее обострение началось через день после того, как российским миротворцам удалось решить вопрос с разблокированием гуманитарных коридоров как со стороны Агдама, так и со стороны Лачина. Совпадение? Ведь миротворцы показали, что как раз справляются со своей миссией, причём в тяжелейших условиях взаимных провокаций. Нужно было омрачить это достижение, обнулить его.

Подоплёка в соцсетях

Характерно, что в пропашиняновских соцсетях и ТГК активно появляются сообщения в духе "Азербайджан начал применять артиллерию против мирных жителей Арцаха на глазах у МС РФ".

"Ну и где гарант безопасности? Всё делается с его молчаливого согласия?", "Если это действительно так и на всё это смотрит РМК, позволяя уничтожать народ, тогда Россия гораздо хуже, чем наш враг", — вот такие комментарии якобы от лица простых пользователей уже можно встретить повсюду. Кроме того, разгоняется тезис о том, что Баку начал боевые действия с "одобрения" России и после "согласования" с ней.

"У Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", — заявляет Минобороны Армении, тем самым снимая с себя полную ответственность за происходящее. Но как только прольётся кровь мирных жителей (а она прольётся, на войне это неизбежно), то зазвучат обвинения в адрес России, которая якобы "не справилась со своими обязанностями".

Сообщается, что МИД Армении призывает миротворцев РФ принять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Карабахе. К слову, в обязанности миротворцев входит мониторинг обстановки и фиксация нарушений соглашения о прекращении огня. Участвовать в войне они не обязаны. Что касается военных обязательств России, то они никак не распространяются на территорию Карабаха. Но кто в угаре информационной войны на это обратит внимание?

В этой войне все решают свои задачи. Азербайджан завершает недоделанное осенью 2020-го, Турция стремится закрыть "армянский вопрос", выдавив из региона Россию, Запад мечтает не только выдавить Россию из Закавказья, но и открыть против неё "второй фронт", необходимость которого становится всё очевиднее на фоне неспособности победить на Украине. Недавно появилась информация о намерении совершить переворот в Грузии с целью как раз воткнуть нож в спину России. Но там пока в стадии раскачки. А в Карабахе благодаря усилиям обеих сторон конфликта почва давно подготовлена.

Никто из участников этих игр не думает о жителях региона, давно превратившихся в разменную монету, а теперь ещё и поставленных под огневой удар. И о тех искренних патриотах Армении, которые хотели бы помочь, но они лишены такой возможности собственными властями, причём явно сознательно, чтобы ещё больше драматизировать ситуацию и очернить Россию.

Хотелось бы поверить в благоразумие народов Закавказья, которые не хотят новой бойни по сценарию зарубежных кукловодов. Но, увы, слишком много желающих, чтобы новая война всё же стала реальностью, и слишком мало возможностей у её противников, чтобы остановить начало военных действий.

Авторы Дмитрий Родионов