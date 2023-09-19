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19 сентября, 18:20

МО Азербайджана сообщило о захвате более 60 позиций армянских военных в Карабахе

Армия Азербайджана захватила более 60 боевых позиций армянских сил в Карабахе. Об этом во время брифинга сообщил глава пресс-службы азербайджанского Министерства обороны Анар Эйвазов.

"ВС Азербайджана успешно продолжают антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе. Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций формирований Вооружённых сил Армении", заявил представитель военного ведомства республики.

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Напомним, что 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну.

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ТАСС / EPA / ROMAN ISMAYILOV

Юрий Лысенко
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