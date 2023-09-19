МО Азербайджана сообщило о захвате более 60 позиций армянских военных в Карабахе
Армия Азербайджана захватила более 60 боевых позиций армянских сил в Карабахе. Об этом во время брифинга сообщил глава пресс-службы азербайджанского Министерства обороны Анар Эйвазов.
"ВС Азербайджана успешно продолжают антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе. Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций формирований Вооружённых сил Армении", — заявил представитель военного ведомства республики.
Напомним, что 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну.
ТАСС / EPA / ROMAN ISMAYILOV