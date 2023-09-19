МИД Турции назвал вынужденной мерой операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе

Азербайджан был вынужден принять меры в Нагорном Карабахе и приступил к проведению контртеррористической операции. Об этом говорится в заявлении, которое выпустил вечером во вторник, 19 сентября, турецкий МИД.

В Анкаре подчеркнули, что Азербайджан в течение почти трёх лет после окончания Второй карабахской войны "постоянно выражал законные и обоснованные опасения" относительно происходящего в регионе, но "решений не последовало".

"Сегодня, 19 сентября, Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.