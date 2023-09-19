МИД Турции назвал вынужденной мерой операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе
Азербайджан был вынужден принять меры в Нагорном Карабахе и приступил к проведению контртеррористической операции. Об этом говорится в заявлении, которое выпустил вечером во вторник, 19 сентября, турецкий МИД.
В Анкаре подчеркнули, что Азербайджан в течение почти трёх лет после окончания Второй карабахской войны "постоянно выражал законные и обоснованные опасения" относительно происходящего в регионе, но "решений не последовало".
"Сегодня, 19 сентября, Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
Отметим, что министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого Анкара также выразила поддержку Баку на фоне проведения "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.
Напомним, что 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну.
ТАСС / Станислав Красильников