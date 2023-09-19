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19 сентября, 16:16

Пять человек погибли и 80 ранены с начала операции Азербайджана в Карабахе

Пятеро жителей Нагорного Карабаха погибли в результате операции Азербайджана, счёт пострадавших идёт на десятки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения непризнанной Нагорно-Карабахской республики Арцах.

"В республиканский медцентр доставлены 80 раненых, из которых, по предварительным данным, 15 человек — мирные жители. Пять человек погибли", — заявил Минздрав и заверил, что врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизни пострадавшим с тяжёлыми ранениями.

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Напомним, Нагорный Карабах уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армения уже сообщила о двух жертвах и 26 пострадавших от обстрелов в Карабахе, Азербайджан уведомил об одном погибшем со своей стороны. Кремль призывает страны остановить огонь, называя приоритетом жизни мирных граждан.

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ТАСС / oldhike

Юрий Лысенко
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