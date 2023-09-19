Пять человек погибли и 80 ранены с начала операции Азербайджана в Карабахе

Пятеро жителей Нагорного Карабаха погибли в результате операции Азербайджана, счёт пострадавших идёт на десятки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения непризнанной Нагорно-Карабахской республики Арцах.

"В республиканский медцентр доставлены 80 раненых, из которых, по предварительным данным, 15 человек — мирные жители. Пять человек погибли", — заявил Минздрав и заверил, что врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизни пострадавшим с тяжёлыми ранениями.