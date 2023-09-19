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19 сентября, 15:55

Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Карабахе, САР и Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с начальником Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери и обсудил военное сотрудничество на фоне нестабильной ситуации в соседних странах. Общение проходило в Тегеране.

"Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа — это Карабах", — подчеркнул Шойгу, отмечая напряжённую ситуацию в регионе.

Министр добавил, что также предстоит затронуть тему совместных военно-морских учений, вопросы образования и обмена опытом в разных сферах.

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Напомним, Нагорный Карабах уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армения уже сообщила о двух жертвах и 26 пострадавших от обстрелов в Карабахе, Азербайджан уведомил об одном погибшем со своей стороны. Кремль призывает страны остановить огонь, называя приоритетом жизни мирных граждан.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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