Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Карабахе, САР и Афганистане
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с начальником Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери и обсудил военное сотрудничество на фоне нестабильной ситуации в соседних странах. Общение проходило в Тегеране.
"Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа — это Карабах", — подчеркнул Шойгу, отмечая напряжённую ситуацию в регионе.
Министр добавил, что также предстоит затронуть тему совместных военно-морских учений, вопросы образования и обмена опытом в разных сферах.
Напомним, Нагорный Карабах уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армения уже сообщила о двух жертвах и 26 пострадавших от обстрелов в Карабахе, Азербайджан уведомил об одном погибшем со своей стороны. Кремль призывает страны остановить огонь, называя приоритетом жизни мирных граждан.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ