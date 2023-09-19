Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Карабахе, САР и Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с начальником Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери и обсудил военное сотрудничество на фоне нестабильной ситуации в соседних странах. Общение проходило в Тегеране.

"Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа — это Карабах", — подчеркнул Шойгу, отмечая напряжённую ситуацию в регионе.