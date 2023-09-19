"Вы не армяне!": Ветеран двух "карабахов" отчитал ереванскую полицию за охрану Пашиняна

Армянский ветеран, трижды раненный на двух войнах в Нагорном Карабахе, отчитал охраняющих Пашиняна и его подчинённых полицейских. На видео Mash — эмоциональная речь мужчины напротив оцепления, выставленного у правительственного здания.

"Вы не армяне! Я ещё раз говорю... [Я] трижды ранен, две войны прошёл. Столько смертей и пострадавших! Чтоб вы сегодня вот так перед нами стояли. Вы не армяне, и вы не имеете права быть армянами!" — говорит он.