"Вы не армяне!": Ветеран двух "карабахов" отчитал ереванскую полицию за охрану Пашиняна
Mash: Армянский ветеран отчитал охраняющих Пашиняна полицейских
Армянский ветеран, трижды раненный на двух войнах в Нагорном Карабахе, отчитал охраняющих Пашиняна и его подчинённых полицейских. На видео Mash — эмоциональная речь мужчины напротив оцепления, выставленного у правительственного здания.
Армянский ветеран отчитал охраняющих Пашиняна полицейских. Видео © Mash
"Вы не армяне! Я ещё раз говорю... [Я] трижды ранен, две войны прошёл. Столько смертей и пострадавших! Чтоб вы сегодня вот так перед нами стояли. Вы не армяне, и вы не имеете права быть армянами!" — говорит он.
По уточнённым данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, в результате сегодняшних действий ВС Азербайджана погибли двое — взрослый и ребёнок. Ещё 26 человек пострадали, восемь из них — дети.
Напомним, сегодня Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Как отмечал Никол Пашинян, его страну пытаются втянуть в полномасштабную войну, а власти непризнанной республики уже призвали Баку к переговорам. Пашинян провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, стороны высказались за деэскалацию. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность Москвы происходящим и призвал к исполнению трёхсторонних договорённостей.
Напомним, Нагорный Карабах имеет долгую историю конфликтов: только за прошлый век регион увидел три волны межэтнических столкновений и две войны. Причём последнее обострение отгремело совсем недавно — осенью 2020 года. Потушить его удалось при посредничестве президента России Владимира Путина.