Пашинян и Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службы правительства закавказской республики. Обе стороны заявили о необходимости деэскалации.

"Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана. Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации", — говорится в опубликованном сообщении.

Сам Карабах имеет давнюю историю конфликтов. Так, только за XX век регион пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. А последнее обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина.