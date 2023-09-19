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19 сентября, 14:25

Пашинян и Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

<p>Энтони Блинкен и Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Энтони Блинкен и Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Zuma

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службы правительства закавказской республики. Обе стороны заявили о необходимости деэскалации.

"Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана. Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, сегодня Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. В Баку обвинили Ереван в размещении в мятежном регионе военной техники и солдат. В свою очередь Никол Пашинян заявил, что его страну втягивают в полномасштабную войну. Тем временем Армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.

Сам Карабах имеет давнюю историю конфликтов. Так, только за XX век регион пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. А последнее обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

Матвей Константинов
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