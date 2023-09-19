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Опубликовано 19 сентября 2023, 16:46
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В Госдуме рассказали, в каком случае российские миротворцы в Карабахе применят оружие

Картаполов: Миротворцы РФ в Карабахе не вправе применять оружие без угрозы жизни

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие, пока их безопасности ничего не угрожает. Об этом рассказал глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в беседе с корреспондентом Лайфа.

"До тех пор, пока российским миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие", объяснил Картаполов.

Третья карабахская уже реальность: Почему конфликт возобновился сейчас
Третья карабахская уже реальность: Почему конфликт возобновился сейчас

Напомним, Нагорный Карабах за XX век уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.

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ТАСС / Александр Рюмин

Александр Юнашев
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