Песков: Москва обеспокоена эскалацией конфликта и боевыми действиями в Карабахе
Москву беспокоит резкая эскалация напряжённости и обострение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы обеспокоены резкой эскалацией напряжённости и началом боевых действий", — прокомментировал ситуацию в регионе он.
Песков также обозначил, что Россия в условиях обострения конфликта считает главным приоритетом обеспечение безопасности живущих в Нагорном Карабахе мирных граждан. Для защиты армянского населения должны быть приняты все нужные меры. Также пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Москва поддерживает контакты и с Арменией, и с Азербайджаном. В первую очередь контакты проводятся по линии военных ведомств государств.
Напомним, Нагорный Карабах за XX век уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.
ТАСС / Александр Рюмин