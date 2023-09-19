Песков: Москва обеспокоена эскалацией конфликта и боевыми действиями в Карабахе

Песков также обозначил, что Россия в условиях обострения конфликта считает главным приоритетом обеспечение безопасности живущих в Нагорном Карабахе мирных граждан. Для защиты армянского населения должны быть приняты все нужные меры. Также пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Москва поддерживает контакты и с Арменией, и с Азербайджаном. В первую очередь контакты проводятся по линии военных ведомств государств.