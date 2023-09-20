Армения заявила о 32 погибших и более 200 раненых в Нагорном Карабахе
Омбудсмен Армении: В Нагорном Карабахе погибло 32 человека
В результате боевых действий в Нагорном Карабахе 32 человека погибли, ещё более 200 пострадали. Об этом сообщила омбудсмен Армении Анаит Манасян. По её данным, ВС Азербайджана применяют против мирных жителей крупнокалиберное оружие, в том числе артиллерию.
"По информации, зарегистрированной в аппарате омбудсмена, в результате обстрелов на данный момент 32 погибших и более 200 раненых, в том числе среди мирного населения 7 погибших, среди них двое детей, и 35 раненых, среди них 13 детей", — говорится в заявлении.
Как уже рассказывал Лайф, во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Армению в том, что их силы разместили в регионе военную технику и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. В ответ республика заявила, что Баку втягивает её в полномасштабную войну. Между тем, Азербайджан уже озвучил условия начала переговоров. Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что операция в Карабахе может быть завершена только после того, как армянские силы сложат оружие.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Marut Vanyan