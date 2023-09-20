Армения заявила о 32 погибших и более 200 раненых в Нагорном Карабахе

В результате боевых действий в Нагорном Карабахе 32 человека погибли, ещё более 200 пострадали. Об этом сообщила омбудсмен Армении Анаит Манасян. По её данным, ВС Азербайджана применяют против мирных жителей крупнокалиберное оружие, в том числе артиллерию.

"По информации, зарегистрированной в аппарате омбудсмена, в результате обстрелов на данный момент 32 погибших и более 200 раненых, в том числе среди мирного населения 7 погибших, среди них двое детей, и 35 раненых, среди них 13 детей", — говорится в заявлении.