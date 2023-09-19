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19 сентября, 14:54

Азербайджан озвучил условия начала переговоров по Карабаху

Азербайджан заявил о готовности к встрече с армянским населением Карабаха

В Администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева назвали условия для прекращения огня и начала мирных переговоров с представителями армянского населения Нагорного Карабаха.

"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооружённые формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", — говорится в заявлении Баку.

В этом случае власти Азербайджана будут готовы к встрече в Евлахе с представителями армянского населения Карабаха, в противном же — начатые сегодня "антитеррористические мероприятия" будут продолжены до конца.

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Напомним, Нагорный Карабах за XX век уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Обе стороны уже сообщили о первых жертвах вновь разгоревшегося конфликта. Москва призвала Армению и Азербайджан к прекращению боевых действий и возвращению к дипломатии.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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