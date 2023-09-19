Азербайджан озвучил условия начала переговоров по Карабаху

В Администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева назвали условия для прекращения огня и начала мирных переговоров с представителями армянского населения Нагорного Карабаха.

"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооружённые формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", — говорится в заявлении Баку.

В этом случае власти Азербайджана будут готовы к встрече в Евлахе с представителями армянского населения Карабаха, в противном же — начатые сегодня "антитеррористические мероприятия" будут продолжены до конца.