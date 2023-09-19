В центре Еревана вспыхнули протесты, толпа скандирует: "Никол — предатель!"
Sputnik: В Ереване начались протесты на фоне обострения в Нагорном Карабахе
Военная операция, инициированная Азербайджаном в Нагорном Карабахе, привела к массовым протестам в Ереване. Митингующие вышли на площадь республики к правительственным зданиям. Они требуют от премьер-министра Никола Пашиняна защитить население Арцаха — так на армянском звучит название многострадального региона Закавказья.
В центре Еревана вспыхнули протесты, толпа скандирует: "Никол — предатель!" Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
Люди выкрикивают антиправительственные лозунги, а также скандируют "Никол — предатель!". В интервью местным СМИ митингующие обвиняют премьера Армении в том, что его политика привела к новому обострению.
Ранее во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целями операции, по данным Минобороны страны, станут "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий.