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19 сентября, 13:00
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В центре Еревана вспыхнули протесты, толпа скандирует: "Никол — предатель!"

Sputnik: В Ереване начались протесты на фоне обострения в Нагорном Карабахе

Военная операция, инициированная Азербайджаном в Нагорном Карабахе, привела к массовым протестам в Ереване. Митингующие вышли на площадь республики к правительственным зданиям. Они требуют от премьер-министра Никола Пашиняна защитить население Арцаха — так на армянском звучит название многострадального региона Закавказья.

В центре Еревана вспыхнули протесты, толпа скандирует: "Никол — предатель!" Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Люди выкрикивают антиправительственные лозунги, а также скандируют "Никол — предатель!". В интервью местным СМИ митингующие обвиняют премьера Армении в том, что его политика привела к новому обострению.

Пашинян заявил, что Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабную войну

Пашинян заявил, что Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабную войну

Ранее во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целями операции, по данным Минобороны страны, станут "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий.

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Sputnik Ближнее зарубежье

Марина Калегина
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