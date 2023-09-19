Военная операция, инициированная Азербайджаном в Нагорном Карабахе, привела к массовым протестам в Ереване. Митингующие вышли на площадь республики к правительственным зданиям. Они требуют от премьер-министра Никола Пашиняна защитить население Арцаха — так на армянском звучит название многострадального региона Закавказья.

В центре Еревана вспыхнули протесты, толпа скандирует: "Никол — предатель!" Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Люди выкрикивают антиправительственные лозунги, а также скандируют "Никол — предатель!". В интервью местным СМИ митингующие обвиняют премьера Армении в том, что его политика привела к новому обострению.