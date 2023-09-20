Алиев назвал Блинкену условие для завершения операции в Карабахе

Азербайджанская операция в Карабахе будет остановлена лишь после того, как армянские силы сложат оружие. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены", — цитирует Алиева его администрация.

В ходе беседы по инициативе американской стороны политик объяснил, что страна была вынуждена начать антитеррористические мероприятия локального характера, дабы предотвратить новые провокации со стороны Армении в Карабахе. При этом он обратил внимание, что обстрелам ВС Азербайджана не подвергается ни гражданское население, ни объекты инфраструктуры. По его словам, в ходе операции выводятся из строя лишь легитимные военные цели.

Вместе с тем глава республики подчеркнул, что администрация президента несколько раз приглашала к диалогу армянское население из Карабахского региона, но получала отказ. При этом Блинкен заявил, что США обеспокоены сложившейся ситуацией, а также призвал прекратить военные действия и заняться деэскалацией ситуации. По его словам, Вашингтон выступает за прямой диалог между Баку и представителями армян, проживающих в Карабахе.