Алиев назвал Блинкену условие для завершения операции в Карабахе
Алиев: Операция Баку в Карабахе завершится после сдачи оружия ВС Армении
Азербайджанская операция в Карабахе будет остановлена лишь после того, как армянские силы сложат оружие. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены", — цитирует Алиева его администрация.
В ходе беседы по инициативе американской стороны политик объяснил, что страна была вынуждена начать антитеррористические мероприятия локального характера, дабы предотвратить новые провокации со стороны Армении в Карабахе. При этом он обратил внимание, что обстрелам ВС Азербайджана не подвергается ни гражданское население, ни объекты инфраструктуры. По его словам, в ходе операции выводятся из строя лишь легитимные военные цели.
Вместе с тем глава республики подчеркнул, что администрация президента несколько раз приглашала к диалогу армянское население из Карабахского региона, но получала отказ. При этом Блинкен заявил, что США обеспокоены сложившейся ситуацией, а также призвал прекратить военные действия и заняться деэскалацией ситуации. По его словам, Вашингтон выступает за прямой диалог между Баку и представителями армян, проживающих в Карабахе.
Кстати, до этого Блинкен обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьером Армении Николом Пашиняном. В ходе телефонного разговора обе стороны заявили о необходимости деэскалации.
Как уже рассказывал Лайф, вчера Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Баку обвинил Ереван в размещении военной техники и солдат в мятежном регионе. В свою очередь армянский премьер Никол Пашинян заявил, что его страну втягивают в полномасштабную войну. Между тем омбудсмен Арцаха сообщил о 25 погибших и 138 раненых в результате боёв в Карабахе. В Кремле уже выразили обеспокоенность происходящим и призвали к исполнению трёхсторонних договорённостей.
Только за XX век Нагорный Карабах видел три волны межэтнических столкновений и две войны. К слову, последнее обострение произошло осенью 2020 года, а потушить его удалось благодаря президенту России Владимиру Путину.
ТАСС / POOL / Питалев Илья