Блинкен в разговоре с Алиевым призвал Баку остановить боевые действия в НКР
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © AP / TASS / Alex Brandon
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав Баку остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
"Госсекретарь подчеркнул, что военного решения ситуации не существует и что стороны должны возобновить диалог для урегулирования сохраняющихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе", — говорится в распространённом заявлении ведомства.
Блинкен призвал Баку немедленно прекратить военные действия и заняться деэскалацией ситуации. При этом в документе отмечается готовность Алиева "прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха".
А ранее Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обе стороны заявили о необходимости деэскалации.
Напомним, во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. В Баку обвинили Ереван в размещении в мятежном регионе военной техники и солдат. Никол Пашинян со своей стороны заявил, что его страну втягивают в полномасштабную войну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность Москвы происходящим и призвал к исполнению трёхсторонних договорённостей.
Нагорный Карабах только за прошлый век увидел три волны межэтнических столкновений и две войны. Причём последнее обострение отгремело совсем недавно — осенью 2020 года. Потушить его удалось при посредничестве президента России Владимира Путина.