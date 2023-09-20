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19 сентября, 23:13

Блинкен в разговоре с Алиевым призвал Баку остановить боевые действия в НКР

<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © AP / TASS / Alex Brandon</p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © AP / TASS / Alex Brandon

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав Баку остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь подчеркнул, что военного решения ситуации не существует и что стороны должны возобновить диалог для урегулирования сохраняющихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе", — говорится в распространённом заявлении ведомства.

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Блинкен призвал Баку немедленно прекратить военные действия и заняться деэскалацией ситуации. При этом в документе отмечается готовность Алиева "прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха".

А ранее Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обе стороны заявили о необходимости деэскалации.

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Напомним, во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. В Баку обвинили Ереван в размещении в мятежном регионе военной техники и солдат. Никол Пашинян со своей стороны заявил, что его страну втягивают в полномасштабную войну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность Москвы происходящим и призвал к исполнению трёхсторонних договорённостей.

Нагорный Карабах только за прошлый век увидел три волны межэтнических столкновений и две войны. Причём последнее обострение отгремело совсем недавно — осенью 2020 года. Потушить его удалось при посредничестве президента России Владимира Путина.

Лариса Сафронова
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