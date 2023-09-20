Блинкен в разговоре с Алиевым призвал Баку остановить боевые действия в НКР

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав Баку остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь подчеркнул, что военного решения ситуации не существует и что стороны должны возобновить диалог для урегулирования сохраняющихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе", — говорится в распространённом заявлении ведомства.

Блинкен призвал Баку немедленно прекратить военные действия и заняться деэскалацией ситуации. При этом в документе отмечается готовность Алиева "прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха".