МИД РФ призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе остановить кровопролитие
Город Степанакерт. Обложка © ТАСС / oldhike
Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть немедленно прекращены для исключения жертв среди гражданского населения. С таким призывом к участникам вооружённого конфликта обратился МИД России.
В Москве уверены, что возникшая ситуация была спровоцирована навеянным Евросоюзом решением Армении признать НКР территорией Азербайджана. Этот шаг привёл к изменению основополагающих условий мирного соглашения, достигнутого Баку и Ереваном при содействии Москвы в 2020 году.
"Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооружённое противостояние и сделать всё возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха", — сказано в сообщении министерства.
Российский миротворческий контингент на протяжении трёх лет добросовестно выполнял свои задачи по деэскалации ситуации в регионе, добавили во внешнеполитическом ведомстве. Сейчас бойцы активно помогают мирному населению, оказывая раненым медпомощь и эвакуируя гражданских в безопасные районы.
Напомним, волнения в республике происходят в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Регион в XX веке уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последний конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. 19 сентября 2023 года Баку объявил антитеррористическую операцию, аргументировав её незаконным размещением в республике армянских военных. Однако Ереван опроверг эти обвинения, заявив, что не намеревается вступать в конфликт. В результате возобновления боевых действий погибло уже более 25 человек, ранения получили более 200.