МИД РФ призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе остановить кровопролитие

Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть немедленно прекращены для исключения жертв среди гражданского населения. С таким призывом к участникам вооружённого конфликта обратился МИД России.

В Москве уверены, что возникшая ситуация была спровоцирована навеянным Евросоюзом решением Армении признать НКР территорией Азербайджана. Этот шаг привёл к изменению основополагающих условий мирного соглашения, достигнутого Баку и Ереваном при содействии Москвы в 2020 году.

"Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооружённое противостояние и сделать всё возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха", — сказано в сообщении министерства.