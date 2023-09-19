Российские миротворцы рассказали о ситуации в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе с 12:00 19 сентября фиксируют многочисленные нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Миротворцы эвакуируют мирных граждан из наиболее опасных районов и оказывают медпомощь пострадавшим.

"В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинскими работниками медицинского отряда специального назначения оказана помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырём детям", — говорится в заявлении ведомства.