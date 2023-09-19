Российские миротворцы рассказали о ситуации в Нагорном Карабахе
Миротворцы фиксируют в Карабахе нарушение режима прекращения огня
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе с 12:00 19 сентября фиксируют многочисленные нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Миротворцы эвакуируют мирных граждан из наиболее опасных районов и оказывают медпомощь пострадавшим.
"В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинскими работниками медицинского отряда специального назначения оказана помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырём детям", — говорится в заявлении ведомства.
Там добавили, что командование российского миротворческого контингента призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня и переговорам.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Обе стороны уже сообщили о первых жертвах вновь разгоревшегося конфликта. Азербайджан заявил о готовности к встрече с армянским населением Карабаха и назвал свои условия.
ТАСС / Станислав Красильников