На акции протеста у здания Правительства Армении пострадали 34 человека

В Ереване на акции протеста у здания Правительства Армении пострадало по меньшей мере 34 человека, включая 16 полицейских. Об этом информировала пресс-служба Минздрава страны.

По данным ведомства, 17 пострадавшим была оказана медицинская помощь, но в госпитализации они не нуждались. 16 человек продолжают проходить лечение, а одному потребовалась операция.