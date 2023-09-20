На акции протеста у здания Правительства Армении пострадали 34 человека
В Ереване на акции протеста у здания Правительства Армении пострадало по меньшей мере 34 человека, включая 16 полицейских. Об этом информировала пресс-служба Минздрава страны.
По данным ведомства, 17 пострадавшим была оказана медицинская помощь, но в госпитализации они не нуждались. 16 человек продолжают проходить лечение, а одному потребовалась операция.
Напомним, волнения в республике происходят в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Регион в XX веке уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последний конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к азербайджанской стороне с призывом начать переговоры. Меж тем в Ереване начались массовые протесты. Митингующие обвиняют премьера Армении в том, что его политика привела к новому обострению.
X / Anna R.S.